MANCHESTER UNİTEDLI PAUL POGBA: MÜSLÜMAN OLMAK BENİ DAHA İYİ BİR İNSAN YAPTI
Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğunu belirterek, “Müslüman olmak beni daha iyi bir insan yaptı. Müslüman birçok arkadaşımla konuşuyoruz, beraber ibadet ediyoruz.“ dedi.
Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba, neden Müslüman olduğuna dair samimi açıklamalar yaptı. The Times'ın özel ekine konuşan Pogba, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğundan bahsetti.
Kaynak: haberinburada....
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