Pentagon, Türkiye’Nin S-400’Ler İçin Ortak Çalışma Grubu Kurulması Önerisini Reddetti
Manken Tuğba Özay 10 Yıllık Eşinden Boşandı
İftara Giden Aile Kaza Yaptı! Ölü Ve Yaralılar Var
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı’Yı Resmen Açıkladı
Defne Samyeli, Cem Yılmaz’In Ailesiyle İlk Kez Görüntülendi
Ünlü Şarkıcı Elton John, İngiltere’Nin Avrupa Birliği’Nde Ayrılma Kararına Sitem Etti
Erdoğan, İstanbul Seçimiyle İlgili Konuştu: Ortada Başka Bir Oyun Var
Hsk’Dan Yeni Kararname! 3 Bin 722 Hakim Ve Savcının Yeri Değişti
Tbb Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’I Neden Alkışladığını Açıkladı
İstanbulkart, Market Alışverişlerinde De Kullanılabilecek
Fuhuş Baskınında Yakalandılar! Erkeklerin Giydiği Şalvarlar Dikkatlerden Kaçmadı
6 Saat Aralıksız Pubg Oynayan Çocuk Kalp Krizinden Öldü
Uyuyan Suudi Prens, 14 Yıl Sonra Başını Hareket Ettirdi
İmamoğlu, Cami Çıkışı Bir Vatandaşın Protestosu İle Karşılaştı: Hangi Yüzle Destekliyorsunuz?
Kriz Sona Erdi! Filipinler, 69 Konteyner Çöpü Kanada’Ya Geri Gönderdi
Otomobil Çarpan Kamyonetteki Bebek Yola Fırladı Savruldu
Fenerbahçe’Nin Transfer Harekatına Emre Belözoğlu Müdahelesi!
İstanbul Trafiğinde Tatil Yoğunluğu Başladı! İşte Trafikteki Son Durum
Bakan Akar’Dan İdlib’Le İlgili Açıklama: Oradaki Sorumluluğumuz Neyse Onu Yapıyoruz
Son Dakika! Marmaray’Da Seferler Gecikmeli Olarak Yapılıyor

Manken Tuğba Özay 10 yıllık eşinden boşandı

MANKEN TUĞBA ÖZAY 10 YILLIK EŞİNDEN BOŞANDI

Manken Tuğba Özay, İtalyan 10 yıllık eşi Ludovic Fattizzo'dan 10 dakika süren duruşma sonrasında anlaşmalı olarak boşandı.

Tarih : 01 Haziran 2019, 00:40
Puan Ver : Manken Tuğba Özay 10 Yıllık Eşinden Boşandı(6/10)2

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, 10 yıl önce hayatını birleştirdiği İtalyan eşi Ludovic Fattizzo'dan anlaşmalı olarak boşandı. Davanın ardından konuşan Tuğba Özay, “10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat....

















Etiketler: Manken  Tuğba  Özay  10  Yıllık  Eşinden  Boşandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER