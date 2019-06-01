MANKEN TUĞBA ÖZAY 10 YILLIK EŞİNDEN BOŞANDI
Manken Tuğba Özay, İtalyan 10 yıllık eşi Ludovic Fattizzo'dan 10 dakika süren duruşma sonrasında anlaşmalı olarak boşandı.
Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, 10 yıl önce hayatını birleştirdiği İtalyan eşi Ludovic Fattizzo'dan anlaşmalı olarak boşandı. Davanın ardından konuşan Tuğba Özay, “10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat....
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