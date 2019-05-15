Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde manken yapma vaadiyle kandırdığı E.G.'nin çıplak görüntülerini elde ederek genç kıza şantaj yapan Fırat K., aynı yöntemle tuzağa düşürdüğü başka bir kızla da birlikte olmak isterken yakalandı.