CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Yavaş, bir yazarın “Balkon konuşması yapacak mısınız?“ sorusuna “Balkon konuşması yapmak isterim ama rakiplerimi incitmekten kaçınıyorum“ şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: haberinburada....