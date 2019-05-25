Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sizi ne şaşırttı?“ sorusuna “Bir yerden 100 bin tane top çıktı. Dağıtacağız çaresi yok“ diye cevap verdi.

İftar programından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Belediyede sizi çok şaşırtan bir şey oldu mu?“ sorusuna “Bir yerden 100 bin tane top çıktı. Dağıtacağız çaresi yok“ diye cevap verdi.

Kaynak: haberinburada....