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MANSUR YAVAŞ, MEMURLARA VERDİĞİ SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZÜNÜ TUTTU


Mansur Yavaş, Memurlara Verdiği Sosyal Denge Tazminatı Sözünü Tuttu
Tarih : 29 Mayıs 2019, 11:50
Puan Ver : Mansur Yavaş, Memurlara Verdiği Sosyal Denge Tazminatı Sözünü Tuttu(9/10)5

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memurlara sosyal denge tazminatının ödenmesine yönelik verdiği sözü tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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