MANSUR YAVAŞ, MEMURLARA VERDİĞİ SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZÜNÜ TUTTU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memurlara sosyal denge tazminatının ödenmesine yönelik verdiği sözü tuttu.
Kaynak: haberinburada. ....
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