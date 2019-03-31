Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı. İşte iki adaydan ilk açıklamalar...

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı. Özhaseki yaptığı açıklamada, “Ankaramız için hayırlı olsun. “ ifadelerini kullandı....



































