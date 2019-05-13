Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı'nda AK Parti'nin belediye şirketlerinin yönetim kurullarını atama dahil, kontrolünün belediye meclisine verilmesi için sunduğu önerge, Başkan Mansur Yavaş tarafından reddedilince tartışma çıktı. Yavaş, AK Partili Meclis üyelerine tepki göstererek “Ben bu önergeyi işleme almıyorum. Ben kendi yetkimi gasp ettirmem size“ dedi....



































