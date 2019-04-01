Fenerbahçe’De Çok Eleştirilen Slimani’Ye Sürpriz Talip
Trabzonspor’Un Antalyaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Uğur Dündar Depremi! ’Haksızlığa Karşı Çıkıyorum’ Deyip İstifa Etti
Ak Parti 9 İlde Yüzde 60’In Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde

Mansur Yavaş’tan Balkon Konuşması: Bugün Ankara’da Kaybeden Özhaseki ve Kirli Siyasetidir

MANSUR YAVAŞ’TAN BALKON KONUŞMASI: BUGÜN ANKARA’DA KAYBEDEN ÖZHASEKİ VE KİRLİ SİYASETİDİR

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara'da seçimin galibi oldu. Başkan Yavaş, “Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki ve kirli siyasetidir“ dedi.

Tarih : 01 Nisan 2019, 06:20
Puan Ver : Mansur Yavaş’Tan Balkon Konuşması: Bugün Ankara’Da Kaybeden Özhaseki Ve Kirli Siyasetidir(8/10)4

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Başkan Yavaş, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bütün vatandaşlara teşekkür ederek, “Daha yolun başında kazandığımızda, bunu bir zafer olarak görmeyeceğimi söyledim. Bizim yenmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanınız yok ki bunun adı zafer olsun. Bugün hak yerini buldu....

















Etiketler: Mansur  Yavaş’Tan  Balkon  Konuşması  Bugün  Ankara’Da  Kaybeden  Özhaseki  Ve  Kirli  Siyasetidir  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER