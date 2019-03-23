Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, RS FM'deki programa konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yavaş, Ankapark'ın açılışına değindi ve bunun bir seçim yatırımı olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada....