Lokomotiv Moskova'da kadro dışı kalan ve adı sıkça Galatasaray ile anılan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'in talep ettiği garanti ücret dudak uçuklattı.

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Fernandes'in Ocak ayında istediği astronomik ücret nedeniyle Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Lokomotiv Moskova'nın Ocak ayında Fernandes'i bedelsiz olarak Galatasaray'a vermeyi kabul ettiği belirtildi. Ancak Manuel Fernandes'in Galatasaray'dan yıllık 3....



































