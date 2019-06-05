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Market hırsızlarının soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı

MARKET HIRSIZLARININ SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İstanbul'da bir marketin kasasından 74 bin 360 TL çalan 3 hırsızın soygun anı marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 16:10
Puan Ver : Market Hırsızlarının Soygun Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı(6/10)2

İstanbul Küçükçekmece'de bir marketin ana kasasından 74 bin 360 TL çaldığı tespit edilen 3 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlıların hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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