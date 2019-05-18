Platonik aşk beslediği genç kızı çalıştığı markette herkesin gözü önünde defalarca bıçaklayarak yaralayan saldırgan, duruşma esnasında ''Arkadaşım, 'Bu kız seninle dalga geçiyor' deyince bıçakladım.'' dedi.

Erzurum'da platonik aşk beslediği 19 yaşındaki Canısı T. 'yi çalıştığı markette bıçaklayarak yaralayan 30 yaşındaki saldırgan Murat Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Yıldırım'ın, duruşmada verdiği ifade tüyler ürpertirken,saldırganın genç kızı bıçaklama anının saniye saniye görüntülendiği güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına delil olarak girdi....



































