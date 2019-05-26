Ukrayna'da bir markette kasa sırası bekleyen saldırgan, yanında bekleyen çocuğun boyununu kırmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sırada bekleyen diğer müşterilerin saldırgana vurarak çocuğu kurtardığı görüldü.

Ukrayna'nın Kiev şehrinde bir markette kasa sırası bekleyen saldırganın yanında bulunan bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştığı anlar, süpermarketin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgana vurarak onu engellemeye çalışan diğer müşteriler, saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı....



































