MARMARA DENİZİ’NDEKİ GİZEMLİ OLAYIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ!
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı. Uzmanlar konuyla ilgili, “Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Denizin rengi bu yüzden değişir
Marmara Denizine kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinden Şarköy ilçesine kadar tüm sahil şerit turuncuya büründü. Turuncu renk paraşüt tutkunları tarafından havadan görüntülendi. Uzmanlar konuyla ilgili, “Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar....
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