Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çiçeklerle çam ağaçlarından çevreye rüzgarla dağılan polenler, denizin 6 kilometrelik kıyı şeridini sarıya boyadı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, bunun her yıl 4 gün süreyle devam eden bir doğa olayı olduğunu belirterek, endişe ediecek bir durumun olmadığını söyledi.

Kaynak: haberinburada....