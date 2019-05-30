MASTERCARD: MASTERPASS HİZMETİ MASTERCARD EUROPE SA’YA DEVREDİLDİ
Mastercard, masterpass hizmetinin şirketin talebi doğrultusunda Mastercard Europa SA'ya devredildiğini duyurdu.
Mastercard, Merkez Bankası'nın “Mastercard Payment Transaction Services'in faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladığı“ bilgilendirmesinin, Masterpass hizmetinin MPTS'den alınarak Mastercard Europe SA'ya devrini açıklamak amaçlı yapıldığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kendi Traktörüyle Sahili Temizleyen Muhtar Vatandaşların Gönlünü Fethetti
- Hakim, Şikayetçi Olduğu Davaya Bakıp Kendisini Duruşmaya Davet Etti
- Motorine İndirim Geldi Ancak Pompaya Yansımayacak
- Başkent’Te Toplu Taşımada Bir İlk: Özel Yolculara Özel Koltuklar
- Sulama Kanalında Bulunan 5 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar İddiası
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya’Da Uyuduğu Sırada Pitonla Göz Göze Gelen Kadının Hayatını Soğukkanlılığı Kurtardı
- Beyaz Saray Önünde Kendisini Ateşe Veren Adam Öldü
- Caster Semenya Cas Kararına İtiraz Etti: Bana Zorla Hap Veremezler
- İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
Bu Haberle İlgili Yorumlar