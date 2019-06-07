MAY’İN İSTİFASININ ARDINDAN YENİ BAŞBAKAN VE YENİ LİDER NASIL BELİRLENECEK? İŞTE YANITI
Theresa May, bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakıyor. Parti liderliği için başvurular Pazartesi günü başlayacak. May, yeni lider belirlenene kadar başbakanlık görevini devam edecek.
İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakıyor. May, yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini ise sürdürecek. İktidar partisinin yeni liderinin 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor....
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