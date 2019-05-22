İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair hazırlanan Mazbata Online oyununun üçüncüsü de yayınlandı. Oyunda, ilk iki oyunda yer alan karakterlere oyuncu Şahan Gökbakar'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz taklidinin de eklend

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması kararını alması yeni tartışmalara neden oldu.

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