Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi
4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti
Arda Turan, Fatih Terim’Den Özür Diledi İddiası!
Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon Tl Değerindeki Ferrari’Yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı
Son Dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nde Araç Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nden Yapılan Hatalı Geçişler İçin Af Getiren Teklif Yarın Meclis’E Geliyor

Mazbatasını Alamayan CHP’li Başkan Erdoğan’dan Özür Diledi, Davayı Geri Çekmesini İstedi

MAZBATASINI ALAMAYAN CHP’Lİ BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ÖZÜR DİLEDİ, DAVAYI GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ

Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediye başkanı seçilen ancak aldığı ceza nedeniyle mazbatası verilmeyen Hüseyin Sarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi. Sarı, Erdoğan'dan kendisine açtığı davayı geri çekmesini istedi.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 17:20
Puan Ver : Mazbatasını Alamayan Chp’Li Başkan Erdoğan’Dan Özür Diledi, Davayı Geri Çekmesini İstedi(8/10)4

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen, ancak aldığı ceza nedeniyle mazbatası verilmeyen Hüseyin Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özür mektubu gönderdi. Sarı, Erdoğan'dan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı davayı geri çekmesini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Mazbatasını  Alamayan  Chp’Li  Başkan  Erdoğan’Dan  Özür  Diledi  Davayı  Geri  Çekmesini  İstedi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER