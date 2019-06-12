Mbappe, Fransa'nın Andorra'yı 4-0 mağlup ettiği maç sonrası Real Madrid'e transferi ile ilgili sorulan soruya “Şu anda Real Madrid hakkında konuşmanın zamanı değil“ diye yanıt verdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, Real Madrid ile anılmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, bir gazetecinin Real Madrid ile alakalı sorusuna ise sitemkar cevap verdi.

Kaynak: haberinburada....