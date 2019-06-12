MBAPPE’DEN REAL MADRİD AÇIKLAMASI
Mbappe, Fransa'nın Andorra'yı 4-0 mağlup ettiği maç sonrası Real Madrid'e transferi ile ilgili sorulan soruya “Şu anda Real Madrid hakkında konuşmanın zamanı değil“ diye yanıt verdi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, Real Madrid ile anılmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, bir gazetecinin Real Madrid ile alakalı sorusuna ise sitemkar cevap verdi.
Kaynak: haberinburada....
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