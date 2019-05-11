Galatasaray'ın Ç. Rizespor ile oynadığı maçın 90+2. dakikasında kazandığı penaltı sonrası sarı-kırmızılı futbolcular arasında tartışma çıktı. Penaltıyı atmak isteyen Sinan, Diagne'nin elinden topu almak istedi. Ancak golcü oyuncu topu vermeyerek Sinan'a f

Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıyı kaçıran Diagne, ikinci penaltıyı da kullanmak isteyince Sinan Gümüş, Diagne'ye tepki gösterdi ve penaltıyı kendisi kullanmak istedi.

Kaynak: haberinburada. ....