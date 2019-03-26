Daha önce de genç yaşta emekli olmaya karar veren dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ekim ayında McGregor, Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu. Nur

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, emekliye ayrıldı. Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki sporcu, “Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim....



































