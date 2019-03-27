Neymar ile el ele fotoğrafı olan Elif Aksu'nun Conor McGregor ile birlikte olduğu söylenmişti. Ünlü sporcunun emeklilik kararının arkasında da Aksu'nun olabileceği belirtildi. Ayrıca McGregor'a cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.