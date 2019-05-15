Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret için TBMM'ye kurşun kaleme yapıştırılmış kesici alet ile gelen ve DHKP-C'li olduğu açıklanan şüphelilerle ilgili açıklamada bulundu. Şentop, “Meclis'teki terör eylemi girişiminin bir milletvekiliyle ilişkilendirilmesi yanlış olur“ dedi.

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