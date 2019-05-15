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Meclis’teki Terör Girişiminin CHP’li Vekille İlişkilendirilmesine Şentop’tan Yorum: Yanlış

MECLİS’TEKİ TERÖR GİRİŞİMİNİN CHP’Lİ VEKİLLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNE ŞENTOP’TAN YORUM: YANLIŞ

Meclis'teki terör saldırısı girişiminin CHP Milletvekili Mahmut Tanal'la ilişkilendirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Terör eylemi girişiminin bir milletvekiliyle ilişkilendirilmesi yanlış olur“ dedi.

Tarih : 15 Mayıs 2019, 19:10
Puan Ver : Meclis’Teki Terör Girişiminin Chp’Li Vekille İlişkilendirilmesine Şentop’Tan Yorum: Yanlış(5/10)1

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret için TBMM'ye kurşun kaleme yapıştırılmış kesici alet ile gelen ve DHKP-C'li olduğu açıklanan şüphelilerle ilgili açıklamada bulundu. Şentop, “Meclis'teki terör eylemi girişiminin bir milletvekiliyle ilişkilendirilmesi yanlış olur“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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