Demir Grup Sivasspor'da 4 sezon boyunca forma giydikten sonra Fransız ekibi Rennes'e transfer olan, ardından da tam 9 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Hull City'nin yolunu tutan Polonyalı futbolcu Kamil Grosicki ile ilgili ülkesinden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Kaynak: haberinburada. ....