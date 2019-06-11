Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yerine Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. İmza töreninde konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.