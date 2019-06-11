MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE 3 AYRILIK! RESMEN AÇIKLANDI
Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yerine Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. İmza töreninde konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Süper Ligde Galatasaray ile son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de sezon sonu Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza atmıştı. Avcı'dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.
Kaynak: haberinburada....
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