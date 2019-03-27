Medipol Başakşehir'in başarılı forveti Demba Ba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ba, “ABD 2024'te Ay'a bir kez daha astronot yollayacakmış. Sanki daha önce yolladılar. Fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi“ dedi.