Galatasaray'ın eski yöneticilerinden olan Hukuk Profesörü Mehmet Helvacı, “Burada mahkeme, seçim yapılması için mevcut yönetim kurulunu da yetkilendirebilir, kendi atadığı kayyumu da görevlendirebilir“ ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden olan Hukuk Profesörü Mehmet Helvacı, Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendirdi. Mahkemenin ibrasızlık kararının durdurulması yönünde karar vermemesi halinde seçime gidileceğini söyleyen Helvacı, “Burada mahkeme, seçim yapılması için mevcut yönetim kurulunu da yetkilendirebilir, kendi atadığı kayyumu da görevlendirebilir“ ifadelerini kullandı. Helvacı ayrıca Mustafa Cengiz'in seçim kararı alması gerektiğini de sözlerine ekledi....



































