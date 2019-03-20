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Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti

MEHMET KASAPOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM, MİLLİ TAKIM KAMPINI ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımını ziyaret etti.

Tarih : 20 Mart 2019, 19:30
Puan Ver : Mehmet Kasapoğlu Ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti(7/10)3

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'na yapılan ziyarette Teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular ile bir araya gelen Kasapoğlu ve Yıldırım, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanacak maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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