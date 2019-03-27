31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da kıyasıya bir yarışa şahitlik edeceğiz. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın Adayı Mehmet Özhaseki, diğer tarafta Millet İttifakı'nın Adayı Mansur Yavaş var. Yapılan son anketlerde ibre Yavaş'ı gösterse de kesin sonuç pazar gecesi netleşecek....



































