AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, bazı belediye personelinin telefona çıkmadığını söyleyerek, “Muhtarlar arıyormuş, çıkmıyorlarmış. Öyle bir şey yok. Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden işine son verir gönderirim“ dedi....



































