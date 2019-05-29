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Mehmet Topal olayı için şok iddia: Bir futbolcu taraftara para verdi

MEHMET TOPAL OLAYI İÇİN ŞOK İDDİA: BİR FUTBOLCU TARAFTARA PARA VERDİ

Fanatik yazarı Zafer Büyükavcı'dan Mehmet Topal'ın ıslıklanmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 20:40
Puan Ver : Mehmet Topal Olayı İçin Şok İddia: Bir Futbolcu Taraftara Para Verdi(7/10)3

Büyükavcı bugün yazdığı köşesinde, Mehmet Topal'ın ıslıklanmasıyla ilgili olarak bir futbolcunun para verdiği iddiasını gündeme getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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