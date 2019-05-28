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Mehmet Topal’dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek

MEHMET TOPAL’DAN AYRILIK AÇIKLAMASI: YAPILAN ALGI, YAPANLARIN İSTEDİĞİ GİBİ BİTMEYECEK

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta taraftarla yaşadığı gerginlik sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Topal'dan açıklama geldi.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 17:50
Puan Ver : Mehmet Topal’Dan Ayrılık Açıklaması: Yapılan Algı, Yapanların İstediği Gibi Bitmeyecek(6/10)2

Fenerbahçe ve milli takımın kaptanı olan, Türk futbolunun en tecrübeli isimleri arasında yer alan Mehmet Topal, Antalyaspor maçında karşılaştığı durum ve sonrasında yapılan yorumlar hakkında açıklama yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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