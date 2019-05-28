MEHMET TOPAL’DAN AYRILIK AÇIKLAMASI: YAPILAN ALGI, YAPANLARIN İSTEDİĞİ GİBİ BİTMEYECEK
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta taraftarla yaşadığı gerginlik sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Topal'dan açıklama geldi.
Fenerbahçe ve milli takımın kaptanı olan, Türk futbolunun en tecrübeli isimleri arasında yer alan Mehmet Topal, Antalyaspor maçında karşılaştığı durum ve sonrasında yapılan yorumlar hakkında açıklama yaptı.
Kaynak: haberinburada. ....
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