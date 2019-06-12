Son Dakika! Rusya’Dan S-400 Açıklaması: Pozisyonumuzda Değişiklik Yok
Bakan Pakdemirli’Den Orman Köylülerine Destek Müjdesi
Sosyal Medyada Olay Olan Yön Tabelası Değiştirildi
Diyanet-Sen Başkanı: Kuran Eğitimine Karşı Çıkmak, Eski Türkiye’De Kalmıştır
Meteoroloji Vatandaşları Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor
Binali Yıldırım Mı, Ekrem İmamoğlu Mu? İşte Son Anket
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül’Den Fetö Elebaşının İadesi Hakkında Yeni Açıklama
Sezai Temelli’Den Erdoğan Ve Bahçeli’Ye Canlı Yayın Çağrısı: Yürekleri Yetiyorsa Biz De Televizyona Çıkalım
Polisi Öldüren Astsubaya Müebbet Hapis İstendi
Süleyman Soylu, İmamoğlu’Nun Trabzon Mitingi İçin ’Photoshop’ Dedi
Mehmet Topal’Dan Beşiktaş Haberlerine Tepki!
Rusya, Türkiye’Den Gönderilen 20 Ton Kayısıyı Tezgahlara Çıkarmayacak
Binali Yıldırım’In ’İspatlayın Ya Da Özür Dileyin’ Sözlerine İmamoğlu’Ndan Yanıt Geldi
Hong Kong’Ta Polis Göstericilere Plastik Mermiyle Müdahale Etti: En Az 22 Yaralı
Sosyal Medyada İlgisini Çeken Linke Tıkladı, 49 Bin Lira Dolandırıldı
Hollanda’Da Futbolcu Döven Yan Hakeme 3 Yıl Sahalardan Men Cezası
Fenerbahçe, Kolarov’A 2,8 Milyon Euro Teklif Etti!
Son Dakika! Hulusi Akar, Yarın Chp, Mhp Ve İyi Parti’Yi Ziyaret Edecek
Beşiktaş’In İstediği Peniel Mlapa İçin Vvv-Venlo’Dan Resmi Açıklama Geldi!
Müftü, Gözyaşları İçinde Kazada Ölen Kızının Cenaze Namazını Kıldırdı

Mehmet Topal’dan Beşiktaş haberlerine tepki!

MEHMET TOPAL’DAN BEŞİKTAŞ HABERLERİNE TEPKİ!

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, hakkında “Beni Beşiktaş'a alın“ tarzında çıkan haberlere tepki gösterdi. Topal, “Hiçbir kulübe beni alın demedim“ dedi.

Tarih : 12 Haziran 2019, 19:40
Puan Ver : Mehmet Topal’Dan Beşiktaş Haberlerine Tepki!(10/10)6

Beşiktaş'a transfer olmak istediği öne sürülen Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'dan açıklama geldi!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. . ....

















Etiketler: Mehmet  Topal’Dan  Beşiktaş  Haberlerine  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER