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Mehmet Topal’Dan, ’Sözleşmen Bitene Kadar Kal’ Diyen Ersun Yanal’A Şok Yanıt

Mehmet Topal’dan, ’Sözleşmen Bitene Kadar Kal’ Diyen Ersun Yanal’a Şok Yanıt

MEHMET TOPAL’DAN, ’SÖZLEŞMEN BİTENE KADAR KAL’ DİYEN ERSUN YANAL’A ŞOK YANIT

Fenerbahçe'nin sezonun son maçında Antayaspor'u 3-1 yenmişti. Mehmet Topal oyuna girdikten sonra ve maç bitiminde taraftarın yoğun protestosuna maruz kalmıştı. Yanal'ın kalsın diye rapor verdiği Mehmet Topal takımdan ayrılmak istiyor.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 10:30
Puan Ver : Mehmet Topal’Dan, ’Sözleşmen Bitene Kadar Kal’ Diyen Ersun Yanal’A Şok Yanıt(7/10)3

Kanarya'da gündemindeki 1 numaralı isim Mehmet Topal. Son Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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