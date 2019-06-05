MEKSİKALI KİLİSE LİDERİNE CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI
Uluslararası faaliyet gösteren ve dört milyon üyesi olduğu iddia edilen bir kilisenin liderine, ABD'de insan kaçakçılığı, çocuk yaştaki kurbanlara tecavüz ve bazı diğer suçlamalar yöneltildi.
La Luz del Mundo - Dünyanın Işığı adlı kiliseye liderlik yapan Naason Joaquin Garcia, Los Angeles Havaalanı'na inmesinin ardından gözaltına alındı. Takipçilerinin “Havari“ adını verdiği Garcia ve üç kadın zanlı 26 suçlamayla itham edildi.
Kaynak: haberinburada....
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