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MELİH GÖKÇEK, MANSUR YAVAŞ’IN İHALE AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ


Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın İhale Açıklamasına Yanıt Verdi
Tarih : 25 Mayıs 2019, 10:30
Puan Ver : Melih Gökçek, Mansur Yavaş’In İhale Açıklamasına Yanıt Verdi(10/10)6

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın geçmişte 1 katrilyona yapılan ihaleyi 188 milyon liraya tamamladıklarına yönelik sözlerine tepki verdi. Gökçek, Yavaş için Twitter hesabından “İstifa etmeye var mı cesaretin“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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