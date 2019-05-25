Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın geçmişte 1 katrilyona yapılan ihaleyi 188 milyon liraya tamamladıklarına yönelik sözlerine tepki verdi. Gökçek, Yavaş için Twitter hesabından “İstifa etmeye var mı cesaretin“ dedi.

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