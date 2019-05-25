Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda “Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek'e tahsis edilmiş“ dedi. Yavaş'a cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, “Belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra devlet bana tahsis etti“ dedi....



































