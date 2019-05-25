MELİH GÖKÇEK, MANSUR YAVAŞ’IN ’ZIRHLI JİP’ İDDİASINA CEVAP VERDİ: DEVLET BANA TAHSİS ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda “Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek'e tahsis edilmiş“ dedi. Yavaş'a cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, “Belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra devlet bana tahsis etti“ dedi....
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