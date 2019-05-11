Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin geçtiğimiz günlerde başlattığı bağış kampanyasına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na, 250 bin lira olduğu iddia edilen saati üzerinden gönderme yaptı.

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