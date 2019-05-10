Melih Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019'daki seçime katılma oranının, 2014'e göre yüzde 5,51 daha az olduğu belirtti ve “Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti. “ dedi....



































