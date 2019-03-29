Türkiye Futbol Federasyonu, tüm profesyonel liglerdeki kulüplerin futbol menajerlerine verdiği parayı açıkladı. Menajerlere en çok parayı 2 milyon 596 bin 778 Euro ile Fenerbahçe verirken, 3 büyükler içinde en az parayı ise 10 bin Euro ile Galatasaray har