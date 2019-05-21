İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne neden katılmadığını açıkladı. Akşener, “Dediler ki 'Meral Akşener devlet törenine katılmadı....



































