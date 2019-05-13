İYİ Parti Lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Abdullah Öcalan avukatı ile görüşmeli“ sözlerini “Sayın Bahçeli, yıllarca 'bebek katili' dediği teröristbaşına birdenbire Öcalan demeye başladı. Öyle sanıyorum ki bundan sonra 'sayın Öc