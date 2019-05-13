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Meral Akşener’den Devlet Bahçeli’ye Çok Sert ’Öcalan’ Tepkisi

MERAL AKŞENER’DEN DEVLET BAHÇELİ’YE ÇOK SERT ’ÖCALAN’ TEPKİSİ

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Abdullah Öcalan avukatı ile görüşmeli“ sözlerini “Sayın Bahçeli, yıllarca 'bebek katili' dediği teröristbaşına birdenbire Öcalan demeye başladı. Öyle sanıyorum ki bundan sonra 'sayın Öc

Tarih : 13 Mayıs 2019, 17:50
Puan Ver : Meral Akşener’Den Devlet Bahçeli’Ye Çok Sert ’Öcalan’ Tepkisi(8/10)4

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akşener, gazetecilerin “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Abdullah Öcalan avukatı ile görüşmeli“ sözlerine ilişkin sorusuna “Sayın Bahçeli ilginç bir savunma içerisinde. Yıllarca 'bebek katili' dediği teröristbaşına birdenbire Öcalan demeye başladı....

















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