İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği Göknur Damat'ın bıçaklanmasına değinerek “Kendi manevi kızını koruyamayan bir adam, bu milleti nasıl koruyacak?“ dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'da Göknur Damat isimli vatandaşın Ekrem İmamoğlu için bağış yaptığı haberinin yayılması sonrası bıçaklanmasına değindi. Damat'ın kanserle mücadele ettiğini hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Kendi manevi kızını koruyamayan bir adam, bu milleti nasıl koruyacak?“ dedi.

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