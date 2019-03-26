İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili “Kale sayılan Bursa gidiyor. İstanbul'u ve Ankara'yı alıyoruz“ dedi.

Seçim çalışmalarına Bodrum'da devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bölgede gördüğü 31 Mart atmosferini çok demokratik bulduğunu söyledi. Akşener, Bursa, Ankara ve İstanbul kazanacaklarını söyledi.

Kaynak: haberinburada....