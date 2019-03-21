Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Dubai'de katıldığı bir defilede servet kazandı.

Türkiye'de olduğu kadar Orta Doğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Fransız moda markası Dior'un Dubai'deki defilesinin özel konukları arasındaydı. Uzerli, defileye katıldığı için bir gecede servet kazandı.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Oyuncu, Fransız moda markası Dior'un önceki gün Dubai'deki defilesine özel davetli olarak katıldı....



































