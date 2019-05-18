Meslek lisesinin “Hasta ve Yaşlı Bakımı“ alanında öğrenim gören öğrenciler yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evine gidiyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı olan Saltukova beldesinde Saltukova Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi Okulu'nun Hasta ve Yaşlı Bakımı alanında öğrenim gören öğrencilerin “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor“ adlı projesi oğlu ile yaşayan Sevinç Topçuoğlu'nun evinde gerçekleşti.

Kaynak: haberinburada. ....