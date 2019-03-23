Barcelona'nın yıldızı Messi, uzun bir aradan sonra döndüğü milli takıma dönmüştü. Yıldız ismin çıktığı ilk maçta Arjantin, Venezuela'ya 3-1 yenildiği hazırlık maçında sakatlandı.

Maçın ardından da Lionel Messi'nin sakatlık yaşadığı ve milli takım kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. Arjantin'in 26 Mart tarihinde Fas ile yapacağı hazırlık maçında Lionel Messi forma giyemeyecek.

Kaynak: haberinburada....