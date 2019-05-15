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Mesut Özil-Amine Gülşe Çifti, Balayı İçin Henüz Kararını Vermedi

MESUT ÖZİL-AMİNE GÜLŞE ÇİFTİ, BALAYI İÇİN HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran'da dünya evine girecek. Mesut-Amine çifti balayı için Maldivler'i ya da Bahamalar'ı tercih edecek.

Tarih : 15 Mayıs 2019, 18:30
Puan Ver : Mesut Özil-Amine Gülşe Çifti, Balayı İçin Henüz Kararını Vermedi(10/10)6

İki yıl önce nişanlanan Arsenalli futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran'da nikâh masasına oturacak. İkili, 300 kişinin katılacağı görkemli düğünün ardından da balayı için çok uzaklara gidecek. Balayı için kesenin ağzını açan Özil, İngiliz basınının iddiasına göre iki farklı rota üzerinde duruyor....

















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