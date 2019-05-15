Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran'da dünya evine girecek. Mesut-Amine çifti balayı için Maldivler'i ya da Bahamalar'ı tercih edecek.

İki yıl önce nişanlanan Arsenalli futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran'da nikâh masasına oturacak. İkili, 300 kişinin katılacağı görkemli düğünün ardından da balayı için çok uzaklara gidecek. Balayı için kesenin ağzını açan Özil, İngiliz basınının iddiasına göre iki farklı rota üzerinde duruyor....



































